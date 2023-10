Bayern: Brand einer Metzgerei mit Dachgeschosswohnung in Krumbach

Kurz nach 23:00 Uhr erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West die Mitteilung über einen Brand im Bereich der Nordstraße in Krumbach. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr befand sich der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Bei dem Brandfall wurden keine Personen verletzt.

Die Wohnung und der Dachstuhl brannten komplett ab. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600.000,- Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zum Brand werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen.

Da die die Erforschung der Brandursache noch andauert, werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Rufnummer (08331) 100-0 mitzuteilen.

