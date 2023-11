Baustelle in Röhrenbach: Straßenbauprojekt und Rückhaltemaßnahmen

In Röhrenbach wird derzeit ein großes Straßenbauprojekt durchgeführt. Es werden Glasfaser, Regenwasserkanal und Rückhaltemaßnahmen errichtet. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt rund 900.000 Euro. Die Durchfahrtsstraße wird auf einer Länge von etwa einem Kilometer saniert. Der Regenwasserkanal wurde bereits verlegt und eine Glasfaserverrohrung durchgeführt. Die Gemeinde hat die Verkabelung für eine Photovoltaikanlage am Bauhofgebäude übernommen

. Es ist geplant, eine PV-Anlage mit einer Leistung von rund 70 kWp zu installieren, um die Pumpwerke zu betreiben. Außerdem wird eine Rückhaltemaßnahme Richtung Krug errichtet, um Überschwemmungen bei Starkregenereignissen zu verhindern

:

