Baumsturmschaden auf Mariazellerbahnstrecke schnell behoben

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

und eine Stunde gab es am Freitagmittag einen Schienenersatzverkehr zwischen Frankenfels und Mariazell. Der Aufmerksamkeit eines Passanten ist es zu verdanken, dass ein Sturmschaden an der Mariazellerbahnstrecke rasch entdeckt wurde. Dieser bemerkte, dass in Frankenfels ein Baum auf die Stromleitung gefallen war und verständigte die Feuerwehr.

Der rund 20 Meter lange Stamm wurde sichtlich von einer Windböe umgerissen und kam auf der Oberleitung der Mariazellerbahn zu liegen. Nach einer kurzen Einsatzbesprechung mit dem Team der NÖ Bahnen beschloss die Feuerwehr Frankenfels, dass die Entfernung des Baumes mittels Hubgerät der NÖ Bahnen intern durchgeführt wird. Die FF Frankenfels sicherte derweil die Unfallstelle ab und führte für die Dauer des Einsatzes eine Verkehrsregelung durch. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Kirtag, Kleinunternehmermesse und Pop-up-Store in FrankenfelsDen Simonikirtag nutzten 16 Kleinunternehmen für eine Unternehmermesse. Weiterlesen ⮕

Musikalische Reise in die BundeshauptstadtDie Band „Wiener Brut“ spielte auf Einladung der Bibliothek Frankenfels ein Konzert. Weiterlesen ⮕

Flaggenparade zum 50-jährigen Jubiläum der Feuerwehr- und Zivilschutzschule SteiermarkDie Flaggenparade zum 50-jährigen Jubiläum der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark fand am Standort der Feuerwehschule in Lebring statt. Festredner waren Landeshauptmann Christopher Drexler, Bürgermeister Franz Labugger und Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried. Zahlreiche Vertreter von Blaulicht-, Einsatz- und Rettungsorganisationen nahmen an der Veranstaltung teil. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr Mattersburg erhält neues TanklöschfahrzeugDie Feuerwehr Mattersburg feiert die feierliche Übergabe eines neuen Tanklöschfahrzeugs. Das Fahrzeug, mit einem Mercedes Atego als Fahrgestell, verfügt über 4000 Liter Löschwasser und modernste Ausrüstung. Weiterlesen ⮕

Open Doors am Nationalfeiertag zu 160 Jahren Feuerwehr WelsWELS. Die Feuerwehr der Stadt Wels hat am Nationalfeiertag zum 160-Jahr-Jubiläum zu Open Doors eingeladen. Feuerwehrbegeisterte aller Altersklassen statteten der Feuerwehr einen Besuch ab. Weiterlesen ⮕

D: Bewohner bei Zimmerbrand in Bruchsal von der Feuerwehr gerettetBRUCHSAL (DEUTSCHLAND): In der Nacht auf Donnerstag, 26. Oktober 2023, wurde um 02:24 Uhr die Bruchsaler Feuerwehr zunächst mit dem Alarmstichwort „Privater Rauchmelder“ in die Hardfeldstraße gerufen. Weiterlesen ⮕