Baum muss während des Wandertages entfernt werden

n der Nähe des Feuerwehrhauses musste während des Wandertages ein Baum entfernt werden. Dieser drohte umzustürzen. Traditionell am Nationalfeiertag fand der 24. Familienwandertag der Freiwilligen Feuerwehr Tullnerbach samt Feuerlöscher-Überprüfung statt. Neben einer Wanderroute durch den Wienerwald wurden den Gästen auch heuer wieder kulinarische Köstlichkeiten geboten. Das Wetter hielt zum Glück den Vormittag über an, weshalb es alle Wanderer trocken ins Ziel schafften.

Am frühen Nachmittag stand dann die, ebenfalls traditionelle, Siegerehrung am Programm. Die größte Gruppe erhielt dabei von Kommandant Harald Zacek einen Pokal. Dieses Jahr konnte die"Donnerstagsrunde" diesen Titel für sich beanspruchen. Zweitplatzierter wurde die Gruppe"Die Tullnerbacher Grenzgänger" und Drittplatzierter die Gruppe"MRC Sieghartskirchen".

Dem Ende des Festes entgegen wurden die Kameradinnen und Kameraden der Tullnerbacher Wehr von aufmerksamen Wanderern noch auf einen durch einen Biber-Biss akut einsturzgefährdeten Baum unweit des Feuerwehrhauses aufmerksam gemacht. Mithilfe des Schweren Rüstfahrzeuges (SRF) der FF Pressbaum, welches über einen speziellen Bergekran verfügt, konnte der Baum stufenweise geschnitten werden. Dieser Aufwand machte auch eine kurzzeitige Sperre der Bundesstraße 44 notwendig.

