Bauern fürchten wegen Lobauautobahn um Existenz: 'Dann bin ich tot'

Um diesen Artikel lesen zu können, würden wir Ihnen gerne die Anmeldung für unser Plus Abo zeigen.

Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diese anzeigen wollen, stimmen sie bitte Piano Software Inc. zu.

Im Bann der Klimaklagen: Wenn sich Bauern mit Konzernen anlegenWeltweit sind einige Tausend Verfahren für mehr Klimaschutz, Schadenersatz und Klimawandel-Anpassung anhängig. Weiterlesen ⮕

Kürbiszeit auch in der Volksschule GasternDie Arbeit der Bauern und ihre Produkte wurden den Schüler der Volksschule Gastern näher gebracht. Weiterlesen ⮕

14-Jähriger postet dieses Foto, dann tötet er Bub (7)Ein 14-Jähriger hat in einer psychiatrischen Einrichtung in Regensburg ein Kind getötet. Kurz davor posierte er mit einem Messer für Instagram. Weiterlesen ⮕

19-Jähriger fliegt erst aus Disko und bricht dann in ein Geschäft einIn der Nacht auf Sonntag brach ein 19-Jähriger in Dornbirn in ein Geschäft ein, nachdem er zuvor aus einer Diskothek geflogen war. Weiterlesen ⮕

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu seinBitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden. Weiterlesen ⮕

Ihr Gerät ist nicht mit dem Internet verbundenBitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden. Weiterlesen ⮕