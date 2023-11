Bäuerin von Jungrind attackiert und verletzt

Unerwartet wurde sie von einem etwa einjährigen Jungrind attackiert und zu Boden gestoßen. Trotz schwerer Verletzungen gelang es der Bäuerin, die Weide über den Zaun zu verlassen und ihren Sohn zu kontaktieren. Dieser alarmierte umgehend die Rettung. Die Verletzte wurde mit einem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, wo sie medizinisch versorgt wurde.

:

VORARLBERG: Bäuerin von Jungrind schwer verletztAm Sonntagmorgen erlebte eine Bäuerin im Oberland eine bedrohliche Situation, als sie gegen 08:50 Uhr ihre Jungrindherde kontrollierte bzw. zählte.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

VORARLBERG: 'Atombombe eine Option' - Netanyahu suspendierte MinisterDie israelische Regierungsspitze hat sich klar von Äußerungen eines rechtsextremen Ministers zum Vorgehen im Gazastreifen distanziert. Kulturerbeminister Amichai Eliyahu hatte am Sonntag auf die Frage während eines Radiointerviews, ob man eine Atombombe auf den Gazastreifen werfen sollte, geantwortet: 'Das ist eine der Optionen.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: Tallinn - Eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Altstädte EuropasTallinn hat eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Altstädte Europas. Die Stadt kümmert sich immer ausgezeichnet um den Erhalt ihrer Gemäuer. Die weitläufige Innenstadt gehört zu den besterhaltenen mittelalterlichen Ensembles Europas.

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: Ist Israel eine weiße Kolonialmacht?Amerikanische Studenten und britische Professoren feiern den Terror der Hamas. Dahinter steht das Narrativ der „Dekolonialisierung“, mit dem man bisher nur Uni-Lehrpläne säuberte. Aber passt es...

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

VORARLBERG: SCR Altach hat mit Rekordmeister Rapid Wien noch eine offene RechnungIm Heimspiel gegen die Hütteldorfer wollen die Rheindörfler Revanche nehmen.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Warum ein Polizist beim AKW in Zwentendorf an eine Ziege denken mussViele Jahre sind ins Land gezogen, seit sich die österreichische Bevölkerung um Haaresbreite gegen Atomstrom und damit gegen das bereits betriebsfertige Atomkraftwerk (AKW) in Zwentendorf entschieden hat. Dennoch sind bis heute einige Leben mit der Anlage eng verwoben, wie etwa die Geschichte von Peter Grestenberger zeigt.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »