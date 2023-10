Bauer sucht Frau:So viele Bewerber gab es noch nie: Pferdewirtin Nicole aus Zettling fand die Liebe

Nicole aus Zettling kümmert sich auf ihrem Hof um 35 Pferde und 2500 Hühner. Über die 20. Staffel von „Bauer sucht Frau“ hat sie die große Liebe gesucht - und offenbar gefunden. Wie auf der Joyn-App schon zu sehen ist (TV-Ausstrahlung am 1. November auf ATV) hat Florian das Herz der 23-jährigen steirischen Pferdewirtin erobert. Er konnte mit einer Ankunft mit seinem riesigen Traktor und einem selbstgebastelten Herz punkten.

So viele Bewerber wie überhaupt noch nie bei dem Format - nämlich 250 - haben sich beworben, um Nicole kennenzulernen. Sieben Männer buhlten dann in der Hofwoche um die Gunst der 23-Jährigen. Die steirische Reitstall-Besitzerin aus Graz-Umgebung ist eine von 15 Bäuerinnen und Bauern, die bei „Bauer sucht Frau“ im besten Fall die große Liebe finden. „Hier bewerben sich Männer, die es sich vorstellen können, bei einer Landwirtschaft zu arbeiten. Und das ist mir sehr wichtig“, erklärte Nicole vorab.

