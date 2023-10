Bauarbeiten am Elbtower vorübergehend eingestellt

“ berichtete. Die mit dem Bau beauftragte Lupp Gruppe hat wegen einer ausbleibenden Zahlung seitens des Bauherrn Signa die Arbeiten vorübergehend eingestellt. Der Rohbau hat mittlerweile eine Höhe von über 100 Meter erreicht.

Lupp-Geschäftsführer Matthias Kaufmann äußert allerdings die Erwartung, dass man die Baustellentätigkeit bald wieder aufnehmen könne – man sei hierzu in engem Austausch mit den Elbtower-Investoren. Lupp hat sein Auftragsvolumen für eine 35-monatige Bauphase, die im November 2022 begann, mit 136,5 Mio. Euro beziffert.

Seit kurzem ruhen auch die Bauarbeiten für das Signa-Projekt am Hamburger Gänsemarkt, hier ist eine fehlende Bankfinanzierung wiederum wegen unzureichender Vorvermietung der Grund. Nun steht die Frage im Raum, ob auch in Wien Bauprojekte zum Stillstand kommen. Derzeit wird auf der Mariahilfer Straße das Kaufhausgebaut. Das Luxuskaufhaus soll 2025 fertiggestellt werden. Auch die Werft in Korneuburg gilt als neues Vorzeigeobjekt. headtopics.com

