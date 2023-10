Bau des Elbtowers in Hamburg stockt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Der Elbtower soll 245 Meter hoch werden, der Rohbau ist derzeit rund 100 Meter hoch. Der Geschäftsführer der Rohbaufirma, Matthias Kaufmann, beschwichtigte jedoch gegenüber dem"Hamburger Abendblatt":"Wir gehen nach heutigem Stand davon aus, dass die Wiederaufnahme der Baustellentätigkeit zeitnah erfolgen kann." Man führe sowohl mit Signa als auch mit Commerz Real, einer Tochter der Commerzbank, Gespräche. Die laufenden Baukosten sollen 25 Mio.

Die Verträge mit der Elbtower-Gesellschaft wurden von der städtischen Hafencity-Gesellschaft unter dem aktuellen deutschen Kanzler Olaf Scholz als Hamburger Bürgermeister ausgehandelt. Aktuell verkauft Signa weiters das Hamburger Flüggerhaus am Rödingsmarkt und stoppt den Bau der Gänsemarktpassage in der Hansestadt. Hier sollen fehlende Büromieter der Grund für die Unterbrechung der Bautätigkeit sein.Der Abschwung am Immobilienmarkt trifft die Signa Holding rund um Benko hart. Der Verlust der Holding im Vorjahr belief sich auf rund 505 Mio. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Bau des Elbtowers in Hamburg stocktDer Bau des Elbtowers in Hamburg, ein Prestigeobjekt des Immobilienkonzerns Signa, wurde aufgrund von Zahlungsproblemen vorübergehend eingestellt. Die Baukosten belaufen sich auf 25 Mio. Euro pro Monat und die Gesamtkosten werden auf eine Milliarde Euro geschätzt. Weiterlesen ⮕

Bau des Elbtowers in Hamburg gestopptDie Baufirma Lupp hat die Arbeiten am Elbtower eingestellt, da der Bauherr Signa Prime Selection nicht rechtzeitig gezahlt hat. Die Gesamtkosten des Projekts werden auf eine Milliarde Euro geschätzt. Weiterlesen ⮕

Bau der zweiten Röhre des Karawankentunnels verzögert sichDer Bau der zweiten Röhre des Karawankentunnels, der Kärnten mit Slowenien verbindet, verzögert sich aufgrund schwieriger geologischer Bedingungen auf der slowenischen Seite. Die Fertigstellung wird nun für Herbst 2025 angestrebt. Weiterlesen ⮕

Insolvenz von Signa Sports United: Prestigeprojekt Elbtower ausgesetztDer Online-Sportartikelhändler Signa Sports United (SSU) hat Insolvenz angemeldet. Der Bau am Prestigeprojekt Elbtower in Hamburg wurde ausgesetzt, da Signa mit den Zahlungen in Verzug ist. SSU umfasst mehrere Online-Händler wie Tennis-Point, WiggleCRC, Fahrrad.de und Bikester. Die Aktie des Unternehmens hat seit der Börsennotiz 2021 rund 99 Prozent an Wert verloren. Weitere Tochterunternehmen der Gruppe sollen Insolvenz anmelden. Weiterlesen ⮕

Kein Neubau für Gemeindeamt in GroßharrasDer Gemeinderat hat beschlossen, den Bau eines neuen Gemeindeamtes aufgrund der hohen Kosten und der Lage im Hochwassergebiet abzusagen. Weiterlesen ⮕

Juli 2023: Der heißeste Monat in der MenschheitsgeschichteDer Juli 2023 bricht mehrere Rekorde: Er ist der heißeste Monat in der Menschheitsgeschichte mit einer Durchschnittstemperatur von 16,95 Grad Celsius. Zudem überschreitet er das vorindustrielle Temperaturniveau um mehr als 1,5 Grad Celsius. Weiterlesen ⮕