Bartberger Constantin Badawi erhält 80.000 Euro Preisgeld

Der Bartberger Constantin Badawi und Valentin Mayerhofer (2. und 3.v.l.

Leonie Zinniel und Sophie Kammlander (v.l.) von der Business Education Bruck an der Leitha hatten ein Brettspiel zum Erlernen der Gebärdensprache namens Hand in Hand entwickelt und wurden dafür innerhalb des Young Entrepreneurs Programme von Projektleiter Constantin Badawi prämiiert.

er Pressbaumer Jungunternehmer Constantin Badawi wurde für sein Young Entrepreneurs Programme im Zuge der Mega Bildungsmillion mit einer Summe von 80.000 Euro ausgezeichnet. „Wir haben im Endeffekt das Online-Voting gewonnen und in Summe 80.000 Euro Preisgeld seitens der Mega Bildungsmillion erhalten“, freut sich der Bartberger Jungunternehmer Constantin Badawi im Gespräch mit der NÖN. headtopics.com

Badawi nahm im Rahmen des Forum Alpbach bereits Ende August an einer dreitägigen Arbeitssession mit Bildungsexperten teil, in deren Rahmen es ebenfalls Jurypräsentationen und Ausschüttungen aus der Mega Bildungsstiftung gab. Die große Preisverleihung an sechs Teams findet danach jährlich im Oktober statt.

