Barrierefreiheit: Menschen mit Behinderung werden behindert

„Menschen mit Behinderung sind nicht behindert, sie werden behindert!“, findet Martin Bruno Walther, der seit einer Operation vor drei Jahren im Rollstuhl sitzt. Der Journalist hat im Gespräch mit der NÖN davon berichtet, wie Barrierefreiheit umgesetzt werden kann.ach Gottschalk-Sager rückte das Thema zuletzt wieder in den Fokus. Bereits durch kleine Änderungen kann der öffentliche Raum für alle leichter zugänglich gemacht werden. Auch in Niederösterreich.

Stufen, die einem im Rollstuhl sitzenden jungen Kandidaten aus NÖ den Weg zur starbesetzten Couch versperrten und aus der Zeit gefallene Kommentare von Moderator Thomas Gottschalk („an den Rollstuhl gefesselt") haben dafür gesorgt, dass das Thema Barrierefreiheit nach der letzten Ausgabe „Wetten, dass ..?" in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt is





