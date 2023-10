Barlov-Traumtor bringt SKN-Punkt in Ried

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:t. Pölten zeigte sich in Spiel eins unter Neo-Trainer Jan Schlaudraff stark verbessert, fing sich kurz vor der Pause dennoch den Rückstand ein.

Neuzugang Johannes Tartarotti rückte in die Startelf, Dirk Carlson beackerte anstatt des bisherigen Dauerbrenners Gerhard Dombaxi die linke Flanke – das waren die gravierendsten Einschnitte im Gegensatz zur Ära Helm/Pogatetz.

Auf dem Spielfeld wirkte sich das nach einer langen Abtastphase dann doch positiv für die Niederösterrreicher aus. St. Pölten spielte spürbar schnörkelloser nach vorne als zuletzt. In der 28. Minute kam Kapitän Christian Ramsebner nach einer Tartarotti-Freistoßflanke zum ersten halbwegs brauchbaren Abschluss, sein Kopfball fiel aber zu schwach aus.Diese Halbchance läutete aber eine starke SKN-Phase ein. headtopics.com

Schlechter war St. Pölten vor der Pause keinesfalls. Die Verunsicherung, die sich über die vergangenen Wochen aufgebaut hat, steckte den Wölfen aber noch merklich im Pelz. Vor allem offensiv fehlte die letzte Überzeugung.Die war dann in der 53. Minute voll da. Kevin Monzialo überlief nach einem abgewehrten Eckball in Eigenregie die komplette Rieder Abwehr davon, schloss danach auch brauchbar ab, scheiterte aber wieder an Leitner, an dem die St.

St. Pölten hatte in der Folge aber auch Glück, dass die Partie nicht endgültig zu Gunsten der Rieder kippte. Der bereits mit Gelb belastete David Riegler beging in der 67. Minute ein Foul, das durchaus gelbwürdig war, wurde von Schiedsrichter Barmaksiz aber verschont. Und gänzlich ungefährlich waren die Rieder offensiv auch nicht. Belmin Beganovic hatte in der 68. Minute das 2:0 am Fuß, schoss aber in die Wolken. headtopics.com

