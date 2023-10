Barcelona-Star Gündogan kritisiert seine Mitspieler

In der sechsten Minute schoss Barcelona-Neuzugang Ilkay Gündogan am Samstag im Clasico gegen Real Madrid das 1:0. Aber: Jude Bellingham drehte nach der Pause die Partie, traf zunächst aus 23 Metern ins rechte Eck (68.) und war auch in der Nachspielzeit zur Stelle (92.).Das"weiße Ballett" rund um ÖFB-Legionär David Alaba jubelte also über einen 2:1-Erfolg, in der spanischen Liga beträgt der Vorsprung auf den Erzrivalen nach elf Runden vier Zähler.

Dies sei ein Problem."Es muss mehr Emotionen geben, besonders wenn man verliert. Du weißt, dass du eine bessere Leistung erbringen kannst, dass du in bestimmten Situationen bessere Leistungen erbringen kannst, und dass du einfach nicht reagierst und auf den Platz verlagerst", ärgerte sich der Deutsche.

Er sei nicht nach Barcelona gekommen,"um solche Spiele zu verlieren und zuzulassen, dass der Abstand in der Tabelle wächst. Als erfahrener Spieler trage ich auch die Verantwortung, solche Dinge nicht passieren zu lassen. Wir müssen uns mehr wehren." headtopics.com

Clásico in Spanien: Barcelona im Stones-Fieber, doch Real siegteRockstars Mick Jagger und Ron Wood waren beim Clásico vor Ort und bewarben ihr Album auf den Barcelona-Trikots. Doch Madrid siegte in der Nachspielzeit. Weiterlesen ⮕

Brignone zerlegt Konkurrenz, ÖSV-Star lauertFederica Brignone ist bereits in Topform. Die Italienerin liegt nach dem ersten RTL-Durchgang in Sölden überlegen in Front. Weiterlesen ⮕

Mann im Kurs! Ski-Star muss voll abbremsenEine Schrecksekunde beim Weltcup-Auftakt in Sölden. Während der Fahrt von Sofia Goggia stand plötzlich ein Pistenarbeiter im Weg. Weiterlesen ⮕

Boss spricht eine Warnung an Bayern-Star ausDie Bayern kommen nicht zur Ruhe. Nach dem umstrittenen Social-Media-Post von Noussair Mazraoui folgte nun eine eindringliche Warnung. Weiterlesen ⮕

Tennis-Star Medwedew setzt seinen Erfolgslauf in Wien fortDer Russe besiegte bei den Erste Bank Open den Griechen Tsitsipas in zwei Sätzen und steht im Finale. Danach wurde Turnierboss Straka geehrt. Weiterlesen ⮕

Tennis-Star schlägt sich in Wien selbst blutigAndrej Rublew ist für seine Wutausbrüche bekannt. Auch in der Wiener Stadthalle war es wieder soweit, dabei verletzte sich der Russe selbst. Weiterlesen ⮕