Bankomat in Unterwaltersdorf wieder in Betrieb

Vizebürgermeister Christian Pusch, Bürgermeister LAbg. Wolfgang Kocevar, Billa-Vertriebsmanager Kurt Döring und First Data-Vertriebsmanager Reinhold Leitner freuen sich mit den Billa-Angestellten über den neuen Geldautomaten.Wie in vielen anderen Gemeinden auch, wurde der Bankomat beim Billa in Unterwaltersdorf vorübergehend eingestellt und abgebaut Jetzt können die Bürgerinnen und Bürger aber wieder Bargeld in Unterwaltersdorf beheben.

„Durch beharrliches Drängen und intensive Hintergrundarbeit“ sei es Bürgermeister LAbg. Wolfgang Kocevar gelungen, einen neuen Betreiber zu finden und in Kooperation mit der Rewe-Gruppe den Bankomaten wieder zu installieren, heißt es in einer Aussendung. Dies stelle „eine bedeutende Serviceleistung für die Einwohner von Unterwaltersdorf dar“, die seit 18. Oktober wieder problemlos Bargeld abheben können. headtopics.com

„Ich bedanke mich bei den Partnern Billa und First Data, dass es uns gemeinsam gelungen ist, den Bankomaten in Unterwaltersdorf wieder in Betrieb zu nehmen. Nach der Schließung der letzten Bankfiliale vor einigen Jahren war es mir ein besonderes Anliegen, den Bürgern von Unterwaltersdorf wieder Zugang zu Bargeld zu ermöglichen.

