Bankomat-Betrieb in Maria Anzbach ist gesichert

ankomat-Betrieb beim Unimarkt sollte eingestellt werden. Neues Unternehmen konnte aber gefunden werden, das Geldautomat betreibt. Der Beschluss wurde vom Gemeinderat nun einstimmig gefasst. Eine Hiobsbotschaft erreichte vor wenigen Wochen die Unimarkt-Franchisepartnerin Silvia Kaminsky: Das Bankhaus Schelhammer&Schattera kündigte mit Jahresende den Betrieb des Bankomaten beim Unimarkt in Maria Anzbach. Gleich wurde die Gemeinde darüber informiert, die Anfragen bei den örtlichen Banken stellte, allerdings gab es schnell Absagen.

Durch einen Hinweis aus der Gemeinde Altlengbach ist man aber schließlich fündig geworden. Die Firma First Data mit der Partnerbank BAWAG bot der Gemeinde einen Vertrag zu annehmbaren Konditionen an, den der Gemeinderat in seiner Sitzung in einem Dringlichkeitsantrag einstimmig annahm. Werden 3.000 Transaktionen monatlich getätigt, erwachsen der Gemeinde keine Kosten. Liegt man darunter, sind pro fehlender Transaktion 45 Cent zu bezahlen. headtopics.com

Für die Kunden ändert sich durch den neuen Bankomat-Betreiber nichts. Es kann auch wie zuletzt ohne zusätzliche Spesen Geld behoben werden. Bei einem Gespräch wurde nun mit den Beteiligten vereinbart, dass der Abbau des alten und die Inbetriebnahme des neuen Geldautomaten in der zweiten Jänner-Hälfte innerhalb von zehn Tagen durchgeführt wird.

