Bald Meistermacher? Matthias Forster formt aus Langau einen Titelkandidaten

Bald Meistermacher? Seit Matthias Forster Anfang 2020 den SVU Langau von Christian Genner übernahm, gehts stetig bergauf.

Er machte aus dem Mittelständler einen Titelkandidaten, holte in seinen bisherigen drei Spielzeiten zwei dritte Plätze und den Vizemeistertitel.atthias Forster formte aus Langau einen Titelkandidaten, träumt nach zwei dritten Plätzen und einem zweiten Platz vom großen Wurf. In der Aufstiegsfrage drückt er aber (noch) auf die Bremse. In gut zwei Monaten wird Matthias Forster sein viertes Dienstjubiläum als Trainer des SVU Langau feiern. Als er sein Amt antrat, befand sich das Team nur auf dem elften Tabellenplatz, doch bereits in der darauffolgenden Saison war es unter seiner Führung gelungen, sich bis in die Top drei vorzuarbeite





