Bald alle Frauen ermordet: Regierung streicht Töchter wieder aus Hymne

Schon wieder erschüttert ein Femizid das Land. Geht der Trend weiter wie bisher, sind Frauen laut Prognosen bereits in wenigen Jahren ausgestorben. Die Regierung will nun mit der Zeit gehen und „Töchter“ wieder aus der Bundeshymne streichen.

WIEN / NIEDERÖSTERREICH – Ein weiterer Tag, ein weiterer Femizid, diesmal in Langenlois. Als tatverdächtig gilt ein Lokalpolitiker der FPÖ. Ausgerechnet ein Mitglied einer Partei, die sich immer schon für den Schutz von Frauen eingesetzt hat – jedenfalls vor Ausländern und Gleichstellung.

