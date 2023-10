Badner Bahn stellt Weichen für Rekordergebnis

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

chon 11,8 Millionen Fahrgäste waren in den ersten neuen Monaten des Jahres mit der Badner Bahn unterwegs; fast 35 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2022. Laut Hochrechnung erwarten die Wiener Lokalbahnen, die Betreibergesellschaft der Badner Bahn, für das Gesamtjahr ein Knacken des bisherigen Rekordwerts aus dem Jahr 2019: damals nutzten 13,4 Millionen Fahrgäste die Badner Bahn, im Vorjahr waren 12,6 Millionen Fahrgäste mit der Verbindung zwischen Wien und Baden unterwegs.

„Die aktuelle Fahrgastentwicklung freut uns sehr“, ist Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, stolz, zumal man „in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, die Badner Bahn zu modernisieren, sie für die Fahrgäste attraktiver zu machen und sie zum Umstieg vom Auto auf die Bahn zu animieren“. headtopics.com

„Die Badner Bahn ist ein Musterbeispiel für einen erfolgreichen Stadt-Umland-Verkehr“, machte auch Karin Zipperer, Geschäftsführerin des VOR (Verkehrsverbund Ostregion) deutlich. „Die Taktverdichtung Ende 2020 auf das 7,5-Minuten-Intervall im stark frequentierten Abschnitt von der Wiener Innenstadt bis Wiener Neudorf war ein wesentlicher Schlüssel, um viele zum Umstieg auf die Bahn zu gewinnen.

