Badewannen-Beichte macht Günther Jauch fassungslos

Screenshot/RTLhat ein Talent dafür, seinen Gästen die eine oder andere Anekdote zu entlocken. So auch wieder in der jüngsten Sendung, als Kandidat Richard Gebhardt auf dem heißen Stuhl Platz nahm. Um den 30-Jährigen aus der Reserve zu locken, kam Jauch auf eine Episode aus seiner Kindheit zu sprechen. Am Samstag, so erzählt Jauch, sei bei der Familie immer Badetag gewesen. Um Wasser zu sparen, wurde das Bad jeweils nur einmal für alle drei Kinder eingelassen.

000-Euro-Frage, die lautete:"Was wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem legendären Spruch 'You press the button, we do the rest' beworben?" Die Antwortmöglichkeiten waren: Autos, Fotokameras, Spülmaschine und Schallplattenspieler.Der 30-Jährige nutzte den Telefon-Joker und nahm auch dessen Antwort: die Spülmaschine. Leider lag er damit daneben, es wäre die Fotokamera gewesen. Daher musste Richard mit 500 Euro das Studio verlassen.

