Bademeister fordern mehr Polizei am Reumannplatz

Medienberichte über schwere Gewaltverbrechen innerhalb weniger Tage rund um den Reumannplatz in Favoriten rückten das Thema einer Aufstockung von Polizisten im Risikogebiet zuletzt in den Fokus. Als erster Schritt gilt seit 30. März eine Waffenverbotszone rund um den Reumannplatz.

Während die Politiker aber noch immer von einer Aufstockung der Polizeikräfte reden, wollen die Wiener Bademeister, dass es statt der 'Polit-Show' endlich mal los geht mit dem versprochenen Plus an Polizisten am Reumannplatz. Nun fordern die Bademeister der MA44, dass es los geht mit der Personalaufstockung, da sie Angst haben. Um Druck zu machen, luden die Bademeister zu einer Kundgebung am Mittwoch, 3. April, um 9 Uhr am Amalienbad in Favoriten ein. Titel der Veranstaltung ist: 'Herr Innenminister! Mehr Polizei – zum Schutz unserer Kolleg:innen und der Bevölkerung!' 'Als Personalvertretung weisen wir schon lange auf die untragbare Situation hin.

