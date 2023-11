Bad Vöslau feiert ersten Liga-Sieg der Saison

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ad Vöslau zitterte gegen Bärnbach vor der Pause. In Hälfte zwei steigerten sich die Jags deutlich, vor allem in der Deckung.

„Die erste Hälfte war absolut nichts von uns, fast peinlich“, Richard Wöss sprach nach dem Spiel gegen Bärnbach harte Worte. Worte, die nach einem 26:20-Sieg nicht alltäglich sind. Im Kellerduell war viel Krampf dabei. Dieser löste sich bei Bad Vöslau nach der Pause. Bärnbach setzte nicht zu. Die Jags feierten im Abstiegskampf einen verdienten Erfolg und zeigten in der zweiten Hälfte, was möglich wäre.

Das Zwischenfazit nach dem ersten Saisondrittel fällt daher eher durchwachsen aus. Daran ändert der erste Liga-Sieg der Saison nichts. Bad Vöslau geht als Zehnter in die zweiwöchige Meisterschaftspause. Das Positive: Graz und Hollabrunn sind auf den Plätzen davor punktgleich. Die Top Acht sind also noch nicht enteilt. Krems als Siebenter hat allerdings bereits doppelt so viele Körner gesammelt. „Wir waren bisher auch nicht besser. headtopics.com

Die Achillesferse war bisher die Defensive. Nur Ferlach kassierte in den ersten acht Runden mehr Gegentore. Deshalb stellten die Jaguare ihr Deckungssystem jetzt um. „„Wir waren sehr variabel“, lob Schartel. Gegen Bärnbach präsentierte Bad Vöslau ein buntes Potpourri an offensiven Varianten — 4:2, 5:1, ein aggressives 6:0. Zumindest gegen Bärnbach hat's funktioniert. Die Jags bekamen nur 20 Gegentore. In den sieben Spielen Zuvor waren nie weniger als 29.

