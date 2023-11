Baby-Alarm! Große Freude für Kate und ihre Familie

die Geburt seines ersten Sohnes auf Instagram. Dies freudige Ereignis wurde von einem herzlichen Schnappschuss begleitet, der den 36-Jährigen bei einem Spaziergang mit einem Kinderwagen im Londoner Stadtteil Notting Hill zeigt. Doch mit diesem Bild wurde nicht nur die frohe Botschaft veröffentlicht, sondern auch das beeindruckende und luxuriöse Geschenk bekannt, welches ihm seine Schwester Catherine zur Geburt ihres Neffen gemacht hatte – ein hochwertiger Kinderwagen.

Prinzessin Kate beschenkte ihren Bruder mit einem kostspieligen Kinderwagen, der dem Modell entspricht, das sie nach der Geburt von ihrem Sohnnutzte. Dieser"Silver Cross Sleepover Elegance" ist ein Luxus-Kinderwagen, der mit einer gesteppten Kunstlederoberfläche, einer besonders weichen Sitzauflage und einer atmungsaktiven Matratze ausgestattet ist. Sein Preis beträgt etwa 800 Euro.

„Er ist erst seit ein paar Wochen in unserem Leben, aber es war das Besondere meines Lebens, unseren wunderschönen kleinen Jungen kennenzulernen.“Die Wahl dieses Geschenks spiegelt die Tradition der Familie wider, da Prinzessin Kate auch bei der Taufe ihrer Tochter(8) im Jahr 2015 einen Kinderwagen der Marke"Silver Cross" benutzte. Diese Marke hat eine lange Tradition bei den britischen Royals, da sie schon seit dem Beginn des 20. headtopics.com

Moderatorin Lola Weippert nahm sich eine Social-Media-Auszeit, mit diesem Bild meldet sie sich jetzt zurück.Instagram/billkaulitzChristina Aguilera ist mal wieder"dirrty". Halbnackt verkündet sie den Kartenverkauf für ihre"intime und verführerische" Vegas-Show.Auch Arnie hat den"Yearbook"-Trend auf Social Media probiert und sich mit KI zu einem 90er-Teenie verwandelt.Auf Social Media wandert aktuell ein Foto einer ungeschminkten Madonna herum.

Wie viele Nachtschichten Rebel Wilson wohl schon geschoben hat, bevor dieses Bild entstanden ist? Sie kündigt jedenfalls ein großes Projekt für das kommende Jahr an.Gold Marie? Nein, nur Nicky Hilton, wie sie sich auf die New York Fashion Week vorbereitet.Gott sei Dank handelt es sich bei diesem Foto von Model Irina Shayk nur um Make-up und keine echten Verletzungen.Chris Hemsworth würde zu gerne auch eine Runde auf dem Rücken seines Bartagames drehen. headtopics.com

Hailey Bieber zieht für Halloween-Kostüm fast blankHailey Bieber entschied sich heuer für einen ganz besonderen Look - sehr zur Freude ihrer männlichen Fans Weiterlesen ⮕

Alarm zu einer Personenrettung in Aschach an der DonauIn Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) gab es Dienstagfrüh einen Alarm zu einer Personenrettung. Weiterlesen ⮕

Alarm um Fehlbefunde bei Tirol Kliniken: 10.000 Abstriche müssen neu überprüft werdenWegen Verdachts auf falsche Befunde bei Gebärmutterhalsabstrichen wurden Screenings neuerlich ausgewertet. Die eigene Pathologie „Innpath“ ließ bisher 9000 Gebärmutterhalsabstriche neu befunden. Weiterlesen ⮕

Alarm um Fehlbefunde bei Klinik-Pathologie: 10.000 Abstriche müssen neu überprüft werdenWegen Verdachts auf falsche Befunde bei Gebärmutterhalsabstrichen wurden Screenings neuerlich ausgewertet. Die eigene Pathologie „Innpath“ ließ bisher 9000 Gebärmutterhalsabstriche neu befunden. Weiterlesen ⮕

Kärnten und Osttirol: Das große Bangen vor dem großen RegenDer Regenschwerpunkt konzentrierte sich in der Nacht vor allem auf Tirol. Die Gefahr im Süden des Landes ist nicht gebannt. Weiterlesen ⮕

Erste große Neuschnee-Mengen auf den Bergen, Wetterkapriolen in Tirol halten anSkigebiete wie Hintertux, Ischgl oder St. Anton jubeln über Schnee, während die tieferen Lagen mit teils großen Regenmengen zu kämpfen haben. Die Wetterschleife aus Föhn, Regen und Kälte wiederholt sich diese Woche voraussichtlich noch zwei Mal. Weiterlesen ⮕