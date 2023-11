Autorin Smrzka stellte Gartenkrimi vor

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

m Rahmen der Aktion „Österreich liest" lud die Gemeindebücherei zu einem Stelldichein mit Autorin Barbara Smrzka. Es war ein richtiges Heimspiel für die in Lilienfeld aufgewachsene und nun in Wien lebende Schriftstellerin. In entspannter Atmosphäre gab Barbara Smrzka einen lebendigen und anschaulichen Einblick in die Geschehnisse rund um die Gärtnerin Toni Schubert, der Hauptprotagonistin ihres ersten Krimis, die „Perle vom Wienerwald“.

Im Anschluss an die Lesung stand die Autorin den interessierten Zuhörern Rede und Antwort. So gab sie aufschlussreiche Einblicke in die Entstehungsgeschichte ihres Romans und erklärte, wie wichtig dabei die Unterstützung aus ihrem Freundeskreis war oder auch, wie sie ihren Verlag gefunden hatte.Nicht beantwortet wurde bei der Veranstaltung allerdings aus verständlichen Gründen die Frage nach dem Mörder. headtopics.com

In Arbeit ist laut Barbara Smrzka auch bereits der zweite Band der von ihr angedachten 4-Jahreszeiten-Gartenkrimiserie, der dieses Mal im Mostviertel und im Sommer handeln wird. Als Gastgeschenk wurde der Autorin von der neuen Bürgermeisterin Monika Feichtinger eine historische Kletterrose überreicht. Bei dieser handelte es sich um keine andere als um die Namensgeberin des Romans „Perle vom Wienerwald“.

Nach der Buchlesung hatten die Besucher noch die Möglichkeit, die am Büchertisch der Firma Kargl erworbenen Bücher signieren und den Abend bei einem kleinen Imbiss und netten Plaudereien gemütlich ausklingen zu lassen. headtopics.com

