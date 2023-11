Autobatterien bekommen kühlende Mäntelchen umgehängt

Forschungsteams aus aller Welt befassen sich damit, die Batterien von E-Autos zu verbessern, um größere Reichweiten zu erzielen. Auch hierzulande. So entwickelte man etwa am Austrian Institute of Technology ein energieeffizientes System zur Temperaturregelung der Akkus.

Die Reichweite ist immer noch ein Bremsklotz der Elektromobilität. Weltweit gelten die Forschungsanstrengungen auf dem Feld daher unter anderem der Optimierung von Batterien, damit E-Autos mit einer einzigen Akku-Ladung noch längere Strecken fahren können. Eine der Einrichtungen, die sich um eine Verbesserung des Leistungsvermögens der Batterien bemühen, ist das(AIT).

Popovac: „Was wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern in acht europäischen Ländern entwickelt haben, ist ein alternatives, energieeffizientes Konzept für das Thermomanagement, das intelligent und skalierbar ist. Ein adaptives Design des Batteriesystems ermöglicht zudem eine flexible Erweiterung der Batteriekapazität. headtopics.com

„Eine der Herausforderungen war es daher, eine reale Mobilitätsanwendung, eben ein Auto, damit auszustatten und den Machbarkeitsbeweis durch den Einsatz in der Praxis zu erbringen“, so der Forscher. „Die Expertinnen und Experten des AIT waren dabei unter anderem mit der Durchführung von Simulationen befasst.

