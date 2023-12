Auto von Erdmassen erfasst und mitgerissen - Lenker leicht verletzt

Ein Auto wurde von den Erdmassen erfasst und mitgerissen – der Lenker wurde leicht verletzt, die Beifahrerin kam mit dem Schrecken davon. Das Wetter hatte Tirol auch am Tag vor dem Heiligen Abend im Griff. Regen und Sturm haben in der Nacht auf Samstag erneut für schweren Schäden in mehreren Teilen des Landes gesorgt. In Mils bei Imst durften vier evakuierte Familien in ihre Häuser zurück.

Reith im Alpbachtal, Mils bei Imst – Regen und Sturm haben in der Nacht auf Samstag erneut für schwere Schäden in mehreren Teilen des Landes gesorgt. Rund 60 Einsätze wurden in der Nacht absolviert, hieß es von der Leitstelle. Die Unwetterschäden ereigneten sich „übers ganze Land verteilt“ und zogen „entwurzelte Bäume und blockierte Straßen“ nach sich, so die Information der Einsatzzentrale. Einige kleine Ortschaften waren Samstagfrüh nicht erreichbar, wie etwa Obergurgl sowie Kaisers, Bschlabs oder Gramais. Die Aufräumarbeiten liefen untertags jedenfalls auf Hochtoure





