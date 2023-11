Auto verunglückt auf der L6202

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

m Montagabend gegen 20 Uhr kam ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der L6202 von der Straße ab und knallte gegen zwei Bäume.Anschließend kippte das Auto über den steilen Hang und blieb an einem weiteren Baum hängen. Das war noch Glück im Unglück, denn sonst, wäre der Pkw noch mindestens weitere 30 Meter abgestürzt, wie die Feuerwehr Allhartsberg berichtete, die zur Menschenrettung ausrückte.

Als sie am Unfallort eintraf, hatten sich der Lenker und der Beifahrer schon selbst aus dem Fahrzeug befreien können. Beide wurden vom Notarzt und der Rettung versorgt. Die Florianis zogen den Pkw mit der Seilwinde auf die Straße und reinigten die Unfallstelle. Aufgrund der starken Beschädigung des Autos wurde der Last der FF Kematen für den Abtransport nachalarmiert. headtopics.com

Wien: Zwei Personen nach Pkw-Überschlag auf der S1 im Auto eingeklemmtWIEN: Zwei unbestimmten Grades verletzte Personen wurden am Nachmittag des Sonntag, 29. Oktober 2023, von der Berufsfeuerwehr Wien mit schwerem Gerät aus ihrem verunfallten Pkw befreit. Mit hydraulischen Scheren schnitten die Einsatzkräfte das Fahrzeugdach teilweise ab, um die Insassen zu retten. Weiterlesen ⮕

Pkw übersehen: Großer Schaden und ein leicht VerletzterGestern am frühen Abend kam es nach der Umfahrung Zwettl von Merzenstein Richtung Rastenfeld (LB38) bei der Abfahrt Zwettl zur Weitraer Straße auf der Kreuzung zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Dabei wurde ein 18-jähriger Lenker leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Weiterlesen ⮕

Wies:Auffahrunfall auf der B 76 mit mehreren VerletztenEin Pkw kollidierte Dienstagvormittag aus noch unbekannten Gründen mit dem Vorderfahrzeug. Weiterlesen ⮕

Nö: Schonende Patienrettung mit Rettungsboa und Spineboard nach Pkw-Unfall in WeistrachWEISTRACH (NÖ): Am Sonntag, den 29. Oktober 2023, wurde die Freiw. Feuerwehr Weistrach um 13:43 Uhr zum zweiten Einsatz an diesem Tag gerufen. Auf der LH 85 im Bereich des GH Hader verlor ein Pensionist die Kontrolle über seinen Elektro Kia. Weiterlesen ⮕

Bayern: Eingeschlossenen Lenker nach Pkw-Straßenbahn-Zusammenstoß in München befreitMÜNCHEN (BAYERN): Ein 68-Jähriger ist am frühen Abend des 29. Oktober 2023 in der Westendstraße in München beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden. Die Feuerwehr befreite ihn mit technischen Geräten aus seinem Fahrzeug. Weiterlesen ⮕

Lkw kippte in Kurve um und schlitterte in PkwBeide Lenker wurden schwer verletzt. Der Notarzthubschrauber brachte den Lkw-Lenker, die Rettung den Pkw-Lenker in Spitäler. Weiterlesen ⮕