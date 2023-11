Auto verliert Kontrolle und landet im Acker

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

iel zu tun, hat derzeit die FF Weistrach. Am Dienstag musste sie schon zum vierten Einsatz innerhalb von drei Tagen ausrücken - und wieder zum Kreisverkehr. Schon am Sonntag war ein Lenker mit seinem Auto mitten über den Kreisverkehr gedonnert und dieses auf einen Parkplatz katapultiert worden. Am Dienstagnachmittag verlor ein junger Lenker, der vom Ortszentrum Richtung Rohrbach unterwegs war, die Kontrolle über sein Auto und fuhr geradewegs über den Fahrbahnteiler in den dahinterliegenden begrünten Acker.

Der Lenker blieb zum Glück unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Den Pkw zogen die Florianis mit einer Seilwinde zurück auf die Straße, wozu diese kurzfristig gesperrt werden musste. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, beauftragte der Lenker ein Abschleppunternehmen, es abzuholen. headtopics.com

