Auto überschlug sich auf Loferer Straße: Drei Verletzte befreiten sich selbst

Gegen 20 Uhr war ein 26-jähriger Autolenker mit zwei weiteren Insassen von Lofer in Richtung Waidring unterwegs, als er auf einem kurvigen Abschnitt von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte der Pkw gegen einen Steinblock, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und am Waldrand auf dem Dach liegen blieb.

Der Lenker sowie die beiden Mitfahrer – ein 21-Jähriger und eine 25-Jährige – konnten sich selbst aus dem demolierten Wagen befreien. Sie wurden unbestimmten Grades verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus St. Johann gebracht. Die Loferer Straße war während der Unfallaufnahme und während den Aufräumarbeiten teilweise total gesperrt bzw nur einspurig passierbar.

