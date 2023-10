Auto mit schlafender Frau rollte in Fluss, Passanten retteten Kärntnerin

Ein Auto mit einer schlafenden Jugendlichen darin ist in der Nacht gegen 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag in Lieserbrücke im Kärntner Bezirk Spittal/Drau in die Lieser gerollt.einer nahen Diskothek hatten dies beobachtet und die 17-Jährige aus dem Fahrzeug geholt, wie die Polizei der APA Medienberichte bestätigte.Die junge Kärntnerin war mit ihrem Freund (18) zu der Diskothek gefahren. Beide stiegen zwar noch aus dem Wagen, sagte ein Polizist zur APA.

in Richtung der an einer Böschung vorbeifließenden Lieser in Bewegung gesetzt.Zum Glück hielten sich auf dem Parkplatz etwa 20 bis 25 Discothekenbesucher auf, einige wurden auf das rollende Fahrzeug aufmerksam. Da zu Beginn der Rettungsaktion noch nicht klar gewesen war, ob nicht auch ein Fahrer im Wagen gewesen sein könnte, wurdenzur Suche nach dem vermeintlich Vermissten alarmiert. Diese mussten dann zum Glück nicht aktiv werden.

Wie definiert die APA eigentlich Relevanz, Frau Scholl?Die 39-jährige Maria Scholl hat die Chefredaktion der Austria Presse Agentur übernommen. Ein Gespräch über Gaza, den Wiener Wald und den Anspruch, demokratiepolitisch relevant zu sein. Weiterlesen ⮕

Unfall auf der Ennstalbundesstraße:Von Fahrbahn abgekommen: Frau und Mann in Minivan eingeklemmtAuto kam seitlich zum Liegen, die beiden Insassen mussten mit dem Rettungswagen beziehungsweise mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht werden. Weiterlesen ⮕

Bayern: Frau droht Feuerwehr bei Kleinbrand mit Waffe und Axt → Polizei musste schießenBAYREUTH (BAYERN): Am Freitagnachmittag, dem 28. Oktober 2023, kam es in der Bayreuther Saas zu einem Feuerwehreinsatz. Als die Einsatzkräfte bedroht wurden, musste die Polizei eingreifen. Weiterlesen ⮕

Hund stürzt in Rom auf schwangere FrauEin Hund ist in Rom aus dem dritten Stock eines Gebäudes auf eine schwangere Frau gestürzt. Die Frau wurde schwer verletzt, der Fötus blieb unverletzt. Der Hund überlebte den Aufprall nicht. Die genaue Ursache des Vorfalls ist noch unklar. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr rettet bewusstlose Frau aus verrauchter WohnungDie FF Wattens konnte aus der Wohnung einer 34-jährige Österreicherin austretenden Rauch und das Piepsen eines Rauchmelders wahrnehmen. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr brach die Wohnung auf und rettete die bewusstlose 34-Jährige aus der stark verrauchten Wohnung. Sie wurde anschließend in das LKH Hall gebracht. Die starke Rauchentwicklung ist laut aktuellem Erhebungsstand auf den auf dem eingeschalteten Herd stehenden Kochtopf zurückzuführen. Weiterlesen ⮕

Hubschrauber im Einsatz:Schwerer Unfall: Frau von rollendem Traktoranhänger niedergestoßenDer Anhänger rollte auf ein Wohnhaus zu, die Frau versuchte, ihn aufzuhalten. Weiterlesen ⮕