Auto landet in Rinne des Grabenbach-Zubringers

In Altmünster (Bezirk Gmunden) ist in der Nacht auf den Ostersonntag, 31. März 2024, ein Auto auf der L544 Großalmstraße von der Straße abgekommen und in der Rinne des Grabenbach-Zubringers gelandet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden in der Nacht auf Sonntag zu einem Verkehrsunfall auf die L544 Großalmstraße alarmiert.

Ein Auto hat bei der Kreuzung mit Pfannstieleck offensichtlich das dortige Brückengeländer touchiert und ist in weiterer Folge von der Straße abgekommen und im Grabenbach-Zubringer zum Stillstand gekommen. Zwei Feuerwehren wurden zur Personenrettung nach einem Verkehrsunfall alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Lenker bereits außerhalb des Wagens. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Die Feuerwehr führte in weiterer Folge die Bergung des Unfallwagens aus der Rinne des Baches durch und reinigte die Fahrbah

