Auto landet in Personenunterführung am Bahnhof Chur

Am Bahnhof Chur (GR) verirrte sich am Donnerstagmorgen, den 2. November 2023, ein Lenker und landete in der Personenunterführung. Ein 84-jähriger Personenwagenlenker fuhr in Chur abwärts über die Alexanderstraße Richtung Parkhaus Otto & Alex mit der Absicht, dort zu parkieren. Beim Befahren des Gebäudes verwechselte er jedoch die Parkhauseinfahrt mit dem Fußgängerdurchgang zur Bahnhofsunterführung. Nach einer kurzen Fahrt in der Bahnhofsunterführung bemerkte er das Malheur

. Daraufhin versuchte der Mann, sein Auto zwischen den Stützsäulen zu wenden. Als hätte er nicht schon genug Pech gehabt, überhitzte dabei der Motor seines Autos infolge eines defekten Kühlsystems. Das Fahrzeug wurde durch eine Patrouille der Stadtpolizei Chur aus der Unterführung gefahren und danach durch den Pannendienst abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. Die genauen Umstände der Irrfahrt werden durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt

:

