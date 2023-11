Auto-Kontrolle eskaliert – Beifahrer will Glock ziehen

zum Zwecke einer Verkehrskontrolle in Klagenfurt angehalten. Dabei wurde der 31-jährige Beifahrer aus dem Bezirk Klagenfurt gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv, verletzte drei Beamte und versuchte schließlich, die Dienstwaffen Glock 17 von zwei einschreitenden Beamten zu ziehen.Damit war der Gewalt-Exzess noch nicht vorbei.

Auch in Sachen Halloween war die Polizei in Kärnten beschäftigt. Bislang unbekannte Täter besprühten in der Nacht auf Mittwoch in Ebenthal in Kärnten (Bezirk Klagenfurt Land) mehrere Zäune und Eingangstüren von Einfamilienhäusern sowie einem Mehrparteienhaus mit Graffiti. Der durch die Tat entstandene Gesamtschaden steht noch nicht fest.31.10.2023: Wienerin geht zu erstem Date, gebärt auf der Couch Kind.

Eine schwangere Frau lernte einen Mann auf einer Dating-App kennen. Am Freitag kam es zum ersten Treffen – mittendrin starteten die Wehen.US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.2023: Red-Bull-Fans buhten Verstappen bei Siegerehrung aus. headtopics.com

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Auto überfährt Kreisverkehr und bleibt im Acker steckenEin Autofahrer überfuhr einen Kreisverkehr und blieb anschließend im Acker stecken. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Elektrofahrzeug retten und das Auto mit einer Seilwinde bergen. Weiterlesen ⮕

Auto prallt gegen Hauswand in St. FlorianBei einem Verkehrsunfall in St. Florian ist ein Auto aus unbekannter Ursache gegen eine Hauswand geprallt. Glücklicherweise wurde niemand eingeklemmt, jedoch musste eine Person notärztlich versorgt werden. Weiterlesen ⮕

Wien: Zwei Personen nach Pkw-Überschlag auf der S1 im Auto eingeklemmtWIEN: Zwei unbestimmten Grades verletzte Personen wurden am Nachmittag des Sonntag, 29. Oktober 2023, von der Berufsfeuerwehr Wien mit schwerem Gerät aus ihrem verunfallten Pkw befreit. Mit hydraulischen Scheren schnitten die Einsatzkräfte das Fahrzeugdach teilweise ab, um die Insassen zu retten. Weiterlesen ⮕

Auto bei Verkehrsunfall in St. Florian gegen Hauswand gepralltST. FLORIAN. In St. Florian (Bezirk Linz-Land) ist Montagvormittag ein Auto bei einem Verkehrsunfall aus noch unbekannter Ursache gegen eine Hauswand geprallt. Weiterlesen ⮕

Auto krachte gegen Betonleitwand: Insassen eingeklemmtWarum der Fahrer ist Kontrolle verlor, ist derzeit noch unbekannt. Zwei Insassen wurden verletzt. Weiterlesen ⮕

Auto erfasst, Fahrbahn verschüttet: Murenabgang sorgte für Sperre der BrennerautobahnIn Fahrtrichtung Norden wird der Verkehr derzeit über die Bundesstraße umgeleitet. Lkw werden in Italien angehalten. Ein Auto wurde von der Mure erfasst. Weiterlesen ⮕