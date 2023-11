Auto kommt von der Straße ab - Glück im Unglück

In Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) ist Dienstagnachmittag ein Auto von der B1 Wiener Straße im Bereich der sogenannten "Umfahrung Lambach" abgekommen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden zu einem PKW-Brand alarmiert. Entgegen erster Meldungen hat das verunfallte Fahrzeug zum Glück nicht gebrannt. Der Autolenker überstand den Unfall offensichtlich unverletzt. Der Unfalllenker erklärte nur, dass es sich um ein Privatereignis mit seinem Privateigentum handle. Die Einsatzkräfte sicherten den Wagen mittels Absperrband ab.

Die B1 Wiener Straße war zwischen Edt bei Lambach und Neukirchen bei Lambach für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Auto auf Altheimer Straße bei St. Peter am Hart überschlagenST. PETER AM HART. Eine verletzte Person hat Diestagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der B148 Altheimer Straße bei St. Peter am Hart (Bezirk Braunau am Inn) gefordert. Weiterlesen ⮕

Straße blockiert – Klima-Kleber legen Verkehr lahmMontagfrüh brachten Klima-Aktivisten den Verkehr in Attnang-Puchheim zum Stillstand. Eine wichtige Straße wurde komplett blockiert. Weiterlesen ⮕

Ayòbámi Adébáyò: Das Glück ist kurz angebundenZwei Familien, eine arm, eine wohlhabend, beide in Konventionen gefangen: Die nigerianische Auto rin Ayòbámi Adébáyò entwirft das Panorama einer Gesellschaft in einem zerrütteten Land. Weiterlesen ⮕

Auffahrunfall auf der Pyhrnpass Straße bei Sattledt sorgte für Staus im AbendverkehrSATTLEDT. Ein Auffahrunfall auf der B138 Pyhrnpass Straße in Sattledt (Bezirk Wels-Land) hat am späten Montagabend für erhebliche Behinderungen gesorgt. Weiterlesen ⮕

Streit zwischen zwei Männern in Wien auf offener Straße eskaliertAus seiner Bauchtasche soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und damit versucht haben, seinen Kontrahenten zu verletzen. Weiterlesen ⮕

Auto erfasst, Fahrbahn verschüttet: Murenabgang sorgte für Sperre der BrennerautobahnIn Fahrtrichtung Norden wird der Verkehr derzeit über die Bundesstraße umgeleitet. Lkw werden in Italien angehalten. Ein Auto wurde von der Mure erfasst. Weiterlesen ⮕