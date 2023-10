Auto fährt zwei Kilometer auf Bahngleisen

Bilder vom Einsatz: Pkw fuhr zwei Kilometer auf Bahngleise Pkw fährt auf Gleisen NEU Um 22.45 Uhr fuhr die Frau am Bahnhof Haselstauden auf Bahnsteig 2, stürzte über die Bahnsteigkante 76 cm in das Gleisbett und setzte ihre Fahrt auf den Schienen fort. Erst nach einer Strecke von etwa 1800 Metern konnte sie um 22.55 Uhr durch eine Polizeistreife am Bahnhof Schwarzach gestoppt werden.

self all Open preferences. Dank eines rechtzeitig eingegangenen Notrufs um 22.45 Uhr konnte eine sofortige Gleissperre veranlasst und somit eine Kollision mit einem in Dornbirn bereitstehenden Zug Richtung Bregenz verhindert werden.

self all Open preferences. Führerschein abgenommen Die Polizei stellte fest, dass die Fahrerin zeitlich und örtlich desorientiert sowie übermüdet war, weshalb ihr Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. headtopics.com

Am Pkw entstanden erhebliche Beschädigungen am Unterboden, wodurch das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Zudem wurden Teile des Gleiskörpers beschädigt, deren Ausmaß und Einfluss auf den Schienenverkehr derzeit von der ÖBB geprüft werden.

Einsatzkräfte Zur Bergung des Fahrzeugs waren die ÖBB Betriebsfeuerwehr Wolfurt, die Feuerwehr Schwarzach und die Feuerwehr Dornbirn im Einsatz. Mithilfe eines Krans vom Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Dornbirn konnte der Pkw aus dem Gleisbett gehoben werden. headtopics.com

Die Bundespolizei war mit drei Fahrzeugen und sechs Beamten vor Ort, um den Vorfall zu untersuchen und für die Sicherheit am Unfallort zu sorgen.

Weiterlesen:

Vorarlberg »

ÖBB-Großeinsatz:70-Jährige war mit Auto fast zwei Kilometer auf Gleisen unterwegsDie Seniorin kam mit einem Schock davon, die ÖBB mussten aber Teile des Vorarlberger Schienennetzes sperren. Weiterlesen ⮕

Verkehrsunfall in Dornbirn: Pkw landet auf BahngleisenIn der Nacht auf Mittwoch ereignete sich ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall in Dornbirn, bei dem ein Pkw auf den Bahngleisen zwischen den Bahnhöfen Haselstauden und Schwarzach landete. Weiterlesen ⮕

Purgstaller Formkurve stimmtZwar setzte es gegen Tirol eine weitere 0:3-Niederlage, aber die Purgstallerinnen zeigten eine Leistungssteigerung. Weiterlesen ⮕

Kirchberger legten 29.609 Kilometer auf ihren Rädern zurückAus den Teilnehmenden wurden per Zufallsgenerator Gewinner ermittelt, die einen Korb mit regionalen Produktion mit nach Hause kommen konnten. Weiterlesen ⮕

7.000 Kilometer mit Pkw-„Oldies“ unterwegsVier junge Männer aus der Region nahmen heuer an der Rallye München – Barcelona teil. Begeisterung kannte keine Grenzen. Weiterlesen ⮕

Versicherer setzt im Klimawandel auf Holzbau für eine kühlere Stadt„Wir haben um 2000 Quadratmeter mehr Platz“, freut sich Isolde Stieg, Vorständin der Tiroler Versicherung: „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihren Schreibtisch und sollen sich an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen.“ Weiterlesen ⮕