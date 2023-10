Auto bei Verkehrsunfall in St. Florian gegen Hauswand geprallt

In St. Florian (Bezirk Linz-Land) ist Montagvormittag ein Auto bei einem Verkehrsunfall aus noch unbekannter Ursache gegen eine Hauswand geprallt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich Montagvormittag auf der Linzer Straße im Gemeindegebiet von St. Florian. Ein PKW ist aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, gegen einen Gartenzaun geprallt und entlang einer Hauswand dahingeschlittert, ehe es an der Wand zum Stillstand kam. Entgegen erster Meldungen war zum Glück niemand eingeklemmt oder eingeschlossen. Eine Person musste notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Linzer Straße war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine dreiviertel Stunde gesperrt. Die Feuerwehr sowie die Polizei leiteten den Verkehr um.Foto: laumat.at/Matthias Lauber

Pkw fuhr gegen Baum in Dornbirn-Haselstauden - Schwerer VerkehrsunfallZu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dornbirn. Weiterlesen ⮕

Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen in TrumauAm Sonntagabend ereignete sich im Ortsgebiet von Trumau (Baden) auf der L154 ein Verkehrsunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrer Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vor Ort von einem Feuerwehrarzt erstversorgt. Der Unfallverursacher stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Weiterlesen ⮕

Schwerer Verkehrsunfall in Essen: Fahrer eingeklemmtBei einem Verkehrsunfall in Essen wurde der Fahrer eines silbernen Ford Kombis verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste mit hydraulischen Rettungsgeräten den Fahrer befreien. Auch der Fahrer des zweiten Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

Schwerer Verkehrsunfall auf der A2Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 wurden vier Personen verletzt. Die Autobahn musste für den Verkehr gesperrt werden. Weiterlesen ⮕

Verkehrsunfall in Weistrach: Fahrzeug beschädigt Wegweisertafel und StromverteilerkastenBei einem Verkehrsunfall in Weistrach wurde ein Fahrzeug erheblich beschädigt, nachdem es eine große Wegweisertafel und einen Stromverteilerkasten erwischt hatte. Die Straßenbeleuchtung fiel lokal aus und das linke Vorderrad wurde ausgerissen. Die Feuerwehr Weistrach war im Einsatz, um die Straße zu reinigen und den Gefahrenbereich abzusperren. Weiterlesen ⮕

Schwerer Verkehrsunfall auf der B148Bei einem Verkehrsunfall auf der B148 wurden drei Fahrzeuge in einen Zusammenstoß verwickelt. Eine Person wurde eingeklemmt und verletzt. Weiterlesen ⮕