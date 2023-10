Auto auf Bahngleisen: Augenzeugen verhindern Katastrophe

Bilder vom Einsatz: Pkw auf Bahngleisen unterwegs Dornbirn: Pkw landet auf Bahngleisen Die 70-jährige Frau war mit ihrem Auto am Bahnhof Haselstauden auf die Gleise geraten und rund zwei Kilometer auf der Bahnlinie Richtung Schwarzach gefahren, bevor sie von den Einsatzkräften gestoppt werden konnte.

Augenzeugen verhindern Katastrophe self all Open preferences. Dank des abgesetzten Notrufs von Augenzeugen und des raschen Eingreifens der Polizei konnte Schlimmeres verhindert werden. Wie in einem Video zu sehen passierte nur wenige Minuten vor der Irrfahrt noch ein Zug die Strecke, der nächste wäre wenige Minuten später unterwegs gewesen.

Bayern: Motorrad prallt in Schongau gegen abgestelltes Auto → ein Todesopfer (67)SCHONGAU, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU (BAYERN): Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam ein Motorradfahrer (67) am Mittwochnachmittag, 25. Oktober 2023, in Schongau von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein abgestelltes Auto. Der Mann verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Weiterlesen ⮕

Auto bei Gunskirchen mit hoher Geschwindigkeit gegen Trafostation gekracht und mehrfach überschlagenGUNSKIRCHEN. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in den Morgenstunden des Nationalfeiertages in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) ereignet. Ein Auto mit zwei Insassen hat sich mit hoher Geschwindigkeit überschlagen. Weiterlesen ⮕

Oö: Auto auf A9 bei Spital am Pyhrn gegen VerkehrsleiteinrichtungenSPITAL AM PYHRN (OÖ): Glimpflich endete am Vormittag des Nationalfeiertages, 26. Oktober 2023, ein Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Der Lenker wurde leicht verletzt. Der Unfall passierte auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn. Weiterlesen ⮕