Auto auf Altheimer Straße bei St. Peter am Hart überschlagen

Eine verletzte Person hat Diestagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der B148 Altheimer Straße bei St. Peter am Hart (Bezirk Braunau am Inn) gefordert.

Der Unfall passierte am frühen Dienstagnachmittag auf der B148 Altheimer Straße im Gemeindegebiet von St. Peter am Hart. Ein PKW ist offensichtlich von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Das Auto kam am Dach liegend zum Stillstand.

Zwei Feuerwehren wurden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt ins Krankenhaus St. Josef Braunau eingeliefert.Foto: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger headtopics.com

