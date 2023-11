Auszeit für körperliche und geistige Gesundheit

Das waren die Reaktionen, als ich ankündigte, mir eine dreiwöchige Auszeit zu nehmen und mich einmal um meine körperliche und geistige Gesundheit zu kümmern.Knapp nach der Halbzeit kann ich sagen: Es war die beste Entscheidung seit langem. Hätte ich gewusst, wie gut es mir tut, hätte ich es schon früher gemacht. Und ich werde es ganz sicher wiederholen.

Nicht zu unterschätzen ist der soziale Aspekt. Als Mann war man vermutlich das letzte Mal beim Bundesheer in der Situation, mit wildfremden Menschen einen Tisch teilen zu müssen und ins Gespräch zu kommen. Als Frau fehlt einem die Erfahrung oft ganz. Selbst mir, obwohl ich in einem Beruf arbeite, der mich gewohnheitsmäßig mit sehr unterschiedlichen Menschen zusammenbringt. Das Wirtshaus als soziale Institution der Begegnung ist am Aussterben, Digitales ist asozial.

Und wie sehr dieses Privileg durch Menschen ermöglicht wird, die nicht in Österreich geboren sind. Es sind vor allem slowakische und ungarische Physiotherapeut:innen, Zimmermädchen, Köch:innen und Masseur:innen, die das Kur-Werkel

Was auch sie ärgert, ist, wenn Asylwerber in Lagern ohne Beschäftigung in den Tag hinein leben müssen und dabei auf dumme Gedanken kommen. Oder wenn Menschen, die hier leben und arbeiten, immer noch nicht verstehen, was man ihnen sagt, weil ihr Deutsch mangelhaft ist.

Die ambitionierte Managerin Beate Winter ist in beruflicher Mission für einen multinationalen Konzern namens EUROPA in Albanien unterwegs, allem Anschein nach um Philanthropie, Strukturentwicklung und Investitionen in unterentwickelten Regionen zu fördern. headtopics.com

