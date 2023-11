Auszeichnung: Novomatic punktet auch mit Nachhaltigkeit

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Bewertet wurden unter anderem die Qualität der Ziele bezüglich der Reduktion von Treibhausgasemissionen, das Ausbildungsbudget pro Mitarbeiter, die Unfallrate, der Anteil der Mitarbeiter mit Behinderung, der Frauenanteil im Vorstand, Biodiversitätsziele und -maßnahmen, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten sowie die Steuertransparenz.

„In unserer Studie haben wir den Blick eines externen Kunden oder Investoren eingenommen, der nicht auf eine Vielzahl von guten Taten blickt, sondern darauf, wie sich die ESG-Performance eines Unternehmens messbar in den letzten Jahren verbessert hat“, erklärte Agatha Kalandra, Vorstandsmitglied, Partnerin und ESG-Leader bei PwC Österreich, die Beweggründe, die zur Studie geführt haben. headtopics.com

Für Johannes Gratzl, Vorstand der Novomatic AG, ist „diese Auszeichnung ein weiterer Beleg für das herausragende ESG-Engagement innerhalb des Konzerns und bestätigt einmal mehr, dass neben einem transparenten Reporting auch Schwerpunkte in diversen Bereichen gesetzt werden müssen“. Dies zeige sich etwa im nationalen und internationalen Ausbau der Photovoltaikanlagen oder in der erneuten Kür zum „Besten Arbeitgeber Niederösterreichs“.

