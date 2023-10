Auszeichnung für Michael Kropf: „Es lebe der Tanz“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

er ehemalige Ballettchef der Bühne Baden, Michael Kropf. bekam den höchsten Tanzpreis Österreichs in St. Pölten überreicht - den Karl-Musil-Preis. Michael Kropf ist stolzer Karl-Musil-Preisträger. Ausgezeichnet wurde er bereits für sein Lebenswerk, das noch lange nicht zu Ende ist...

Es ist schon etwas Besonderes, wenn man sich in irgendetwas in seinem Leben der Erste nennen kann und darf. Und er war einer der ersten Schüler und der Erste, der mit fünfzehn Jahren bei ihm die Tanz-Bühnenreife ablegte – die Rede ist zum einen von dem Schüler Michael Kropf und zum anderen von seinem “Meister” Karl Musil. headtopics.com

Karl Musil (1939 bis 2013) war ein österreichischer Tänzer und Solotänzer - damals noch Prima Ballerino genannt – seit 1965 an der Wiener Staatsoper. Passend also, dass rund um seinen Sterbetag, dem 14. Oktober, der Karl-Musil-Preis vom Österreichischen Tanzrat verliehen wird. Dieser Preis ist die höchste Auszeichnung, die man in Österreich im Bereich Tanz bekommen kann.

Welche Erinnerungen hat Kropf an Musil, der ihm an der Wiener Staatsopernballettschule unterrichtete? “Mit neun Jahren habe ich zu tanzen begonnen, Musil hat uns aber nicht nur das Tanzen beigebracht, sondern auch noch viele andere Sachen”, erinnert sich Kropf. Und welche Sachen sind damit gemeint? “Er hat uns eigentlich auch beigebracht, wie man als Tänzer leben soll und muss.” Musil hat den jungen Tänzern z.B. headtopics.com

