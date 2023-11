Auszeichnung für die Gemeinde Biberbach

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bei der Preisverleihung (von links): Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bürgermeister Fritz Hinterleitner, Gemeinderätin Maria Bühringer, Vizebürgermeister Maximilian Soxberger und Landesrat Ludwig Schleritzko.

as BhW Niederösterreich hat die Auszeichnung „Vorbild Barrierefreiheit“ vergeben. In der Kategorie Gemeinden wurde Biberbach für sein umfassendes Gemeindekonzept ausgezeichnet. Überreicht wurden die Preise in sechs Kategorien von Landesrat Ludwig Schleritzko und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Schleritzko lobte die vielen Ideen und Initiativen und betonte: „Barrierefreiheit muss uns allen ein Anliegen sein. Der Preis leistet hier tolle Bewusstseinsarbeit.“ Auch Teschl-Hofmeister findet es wichtig, engagierte Personen und Institutionen vor den Vorhand zu holen. headtopics.com

Bürgermeister Friedrich Hinterleitner freut sich über die Auszeichnung und verweist darauf, dass in Biberbach im Laufe der letzten Jahre im Ortskern tatsächlich eine umfassende, barrierefreie Infrastruktur geschaffen worden sei – angefangen von barrierefreien Busstationen, über die Arztpraxis sowie den Kindergarten, das Gemeindeamt, den Pfarrfriedhof bis hin zur Aufbahrungshalle am Gemeindefriedhof. „Überall dort haben wir Hindernisse aus dem Weg geräumt.

