Austria-Tormann Früchtl auf den Spuren von Didulica

530 Minuten ohne Gegentor! Die Austria surft auf der Erfolgswelle. Nicht zuletzt dank Christian Früchtl. Der Goalie musste wettbewerbsübergreifend seit mehr als fünf Spielen nicht mehr hinter sich greifen. Neben Torjäger Andreas Gruber, der beim 1:0-Erfolg über Sturm in der zwölften Runde sein achtes Saisontor erzielte, ist die deutsche Nummer eins immens wichtig für die Mannschaft.

Auch beim Sieg der"Veilchen" auswärts gegen Tabellenführer Sturm hielt Früchtl in einigen Situationen den Erfolg fest. Neben einem gehaltenen Elfmeter gegen Manprit Sarkaria (32.) war der Torhüter noch in vielen weiteren Situationen entscheidend dran. Trainer Michael Wimmer lobte ihn nach dem Spiel:"Chris ist super stabil. Er strahlt sehr viel Sicherheit aus. Auch in der ersten Hälfte war er zur Stelle.

