Austria siegt, Salzburg und LASK im Elfern weiter

Einen Tag nach dem blamablen Cup-Aus von Bundesligist Wolfsberg bei Zweitligist DSV Leoben (4:5 nach Elfmeterschießen) musste sich am Mittwochabend auch Lustenau verabschieden. Das Schlusslicht der höchsten Spielklasse ging beim SKN St. Pölten mit 0:4 unter.

Damit setzt es den nächsten Negativ-Höhepunkt in der bisher äußerst enttäuschenden Saison der Vorarlberger. Lustenau steckt nach der starken Vorsaison als Aufsteiger heuer tief in der Krise, präsentiert sich nicht bundesligatauglich. Das untermauerte die jüngste Niederlage gegen den Zehnten (!) der zweiten Liga nun mehr als deutlich.

Trainer Markus Mader steht zunehmend unter Druck, könnte der Misere zum Opfer fallen. In zwölf Bundesliga-Runden gelang kein einziger Sieg, schoss Lustenau nur fünf Tore.

