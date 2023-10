Australischer Premierminister setzt sich für Freilassung von Julian Assange ein

„Es ist Zeit, die Sache zu einem Abschluss zu bringen“, so Anthony Albanese in einem Zeitungsinterview. Er habe sich gegenüber US-Präsident Joe Biden für die Freilassung des Wikileaks-Gründers ausgesprochen.

Australiens Premierminister Anthony Albanese hat sich bei seinem Staatsbesuch in den USA erneut für eine Freilassung des in Großbritannien inhaftierten-Gründers Julian Assange eingesetzt.

„Genug ist genug, das habe ich deutlich gemacht, und dass es an der Zeit ist, die Sache zu einem Abschluss zu bringen“, zitierte das Blatt Albanese. Zum direkten Inhalt der Gespräche und der Reaktion Bidens wollte er sich nicht äußern.Assange sitzt seit April 2019 in einem britischen Gefängnis. headtopics.com

Davor hatte er sieben Jahre in der Botschaft Ecuadors in London festgesessen, um einer Festnahme und Auslieferung an die USA zu entgehen. Die Vereinigten Staaten werfen Assange vor, zusammen mit der US-Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Bei einer Auslieferung drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft.

Unterstützer sehen in Assange dagegen einen mutigen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht brachte. Die Regierung in London hat der Auslieferung zugestimmt. Das juristische Tauziehen ist aber noch nicht beendet. Albanese hat sich seit seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr immer wieder für Assanges Freilassung eingesetzt.Assanges Bruder Gabriel Shipton sagte, nach einem kürzlichen Besuch im Gefängnis sei er „voller Sorge“ um ihn. headtopics.com

