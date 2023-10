Austausch mit Scheibbs: Ideen für den Ober-Grafendorfer Ortskern

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Sonja Kadanka (Klima- und Energiemodellregion Fit für 2050), Joseph Hofmarcher (Galerist und im Stadtvorstand in Scheibbs), Patrick Zöchling (Gemeinde- und Zentrumsbelebung Ober-Grafendorf) (v. l.) vor der Galerie für Gegenwartskunst in Scheibbs

wischen Ober-Grafendorf und Scheibbs fand ein Austausch über die Ortskernbelebung und die Leerstandsnutzung statt. Auch die Steiermark wurde besucht. Um Ideen für eine attraktive und zeitgemäße Bespielung und Belebung der Leerstände im Ortskern und des Multifunktionsgebäudes (Roth-Haus) zu finden, fand ein Austausch zwischen Ober-Grafendorf und Scheibbs statt. „Die Leader-Region Eisenstraße hat das tolle Projekt „Gründung findet Stadt“ ins Leben gerufen. headtopics.com

Zöchling nahm als Beispiel die „Galerie für Gegenwartskunst“ von dem Galeristen Joseph Hofmarcher. Er ist Innenstadtbewohner und Betreiber eines Büros mit Galerie im Ortskern tätig. Zwischen den Scheibbser und den Ober-Grafendorfer Zentrumsentwicklern fand ein informeller Erfahrungsaustausch statt. Dabei besprochen wurden die Herangehensweise, welche Nutzungen stattfinden können und welche positiven Erfahrungen gemacht wurden.

Als weiteres Beispiel wurde das Reparatur-Café vorgestellt. Begleitet wurde der Erfahrungsaustausch von Bettina Rehwald vom Projekt „Gründung findet Stadt“ (Eisenstraße NÖ). Die Pielachtaler Gemeinde war auch zu Gast in Trofaiach in der Region Leoben in der Steiermark. Das oft in der Szene zitierte Beispiel begann seinen Prozess bereits 2015 mit 37 Leerständen und konnte ihn in den letzten Jahren mit kreativen Ideen stark reduzieren. headtopics.com

