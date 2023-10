Ausstellung „Paper Works & Paper Concepts“ im Kunsthaus Horn eröffnet

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Bei der Ausstellungseröffnung: Christoph Luger, Roswitha Straihammer (Leitung NÖArt), Irene Wölfl, Renate Kramer, Kuratorin Silvie Aigner, Karl Kriebel und Sophie Fischer (NÖArt).

m Kunsthaus Horn wurde die Ausstellung „Paper Works & Paper Concepts“ der NÖArt eröffnet. Die Ausstellung stellt das Material Papier in den Mittelpunkt. „Papier ist ein vertrautes Material, das unseren Alltag prägt – von Poesie, Information, Kommunikation bis hin zur Verpackung und zum Industrieprodukt“, betonte Ausstellungs-Kuratorin Silvie Aigner. Das in der Ausstellung gezeigte Material ist vielfältig und reicht vom englischen Aquarellpapier über Karton oder wieder-recyceltem Altpapier bis hin zu handgeschöpften Unikaten und ist oft ebenso fragil wie die Natur, aus der es gewonnen wird.

Mit der Entwicklung der Collage und der damit verbundenen Zusammenführung ungleichartiger Elemente in einen bildlichen Kontext erweiterte sich schlagartig die Nutzungsbestimmung von Papier und eröffnete neue Möglichkeiten für die Kunst im Allgemeinen. headtopics.com

Wie unterschiedlich dabei die einzelnen künstlerischen Konzepte sein können, wird in der Ausstellung durch verschiedene Künstlerpositionen dargestellt. Die Ausstellung ist bis 4. November in der Zeit von Donnerstag und Samstag von 13 bis 17 Uhr und Feitag von 15 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu besichtigen.

