Ausserbraz: Alkolenker überschlägt sich mit Pkw

Alkoholtest positiv Der Fahrer zog sich bei dem Unfall eine Prellung der Halswirbelsäule zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit einem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Bei dem Lenker wurde außerdem ein Alkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel.

FİREWORLDAT: D: Kind unter Pkw eingeklemmt & Personenzug rammt in Konstanz Pkw auf BahnübergangKONSTANZ (DEUTSCHLAND): Am Abend des 31. Oktober 2023 gegen 19:25 Uhr ereignete sich auf der Martin-Schleyer-Straße in Litzelstetten in Konstanz ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Dabei wurde das Kind unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

NOEN_ONLİNE: Pkw übersehen: Großer Schaden und ein leicht VerletzterGestern am frühen Abend kam es nach der Umfahrung Zwettl von Merzenstein Richtung Rastenfeld (LB38) bei der Abfahrt Zwettl zur Weitraer Straße auf der Kreuzung zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Dabei wurde ein 18-jähriger Lenker leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

KLEİNEZEİTUNG: Wies:Auffahrunfall auf der B 76 mit mehreren VerletztenEin Pkw kollidierte Dienstagvormittag aus noch unbekannten Gründen mit dem Vorderfahrzeug.

DİEPRESSECOM: Alkolenker droht unbefristetes RadfahrverbotEin Kärntner wurde wiederholt alkoholisiert auf dem Fahrrad erwischt. Der Verwaltungsgerichtshof hebt ein auf ein Jahr befristetes Lenkverbot auf.

NOEN_ONLİNE: Kind verletzt: Auffahrunfall in Wiener NeustadtAm Dienstag ereignete sich in Wiener Neustadt ein Auffahrunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde.

LAUMATAT: Behindertentransporter kracht gegen Gartenzaun und PKW in AlkovenEin Behindertentransporter ist Dienstagvormittag in Alkoven (Bezirk Eferding) gegen einen Gartenzaun und das Heck eines abgestellten PKW gekracht. Der Unfall ereignete sich Dienstagfrüh beziehungsweise Vormittag auf der L532 Hörschinger Straße, Axbergsstraße, im Gemeindegebiet von Alkoven. Der Lenker eines Kleinbusses des Behindertenfahrdienstes hat aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, kam von der Straße ab, rammte einen Gartenzaun sowie das Heck eines abgestellten PKW. Der Lenker wurde leicht verletzt, die Insassen überstanden den Unfall unverletzt. Sie wurden mit Ersatzfahrzeuge in die nahegelegene Einrichtung geshuttelt. Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden zu den Aufräumarbeiten alarmiert. Die Feuerwehr führte in weiterer Folge mit einem Kranfahrzeug den Abtransport des verunfallten Kleinbusses durch. Die L532 Hörschinger Straße, Axbergsstraße war zwischen Alkoven und Kirchberg-Thening für die Dauer von etwa einer Stunde gesperrt.

