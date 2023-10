Ausgedörrte Salzebene im Death Valley verwandelt sich nach Hurrikan in See

Aus ausgedörrten Böden sind Teiche geworden, in abgelegenen Gebieten blühen Wildblumen und eine Salzwiese ist zu einem riesigen See geworden. Die Verwandlung der Salzebene in einen See ist ein aussergewöhnlicher Anblick."Es ist definitiv ein seltenes und besonderes Ereignis", sagte die Sprecherin des Death Valley Parks,Der Grund dafür ist, dass Hurrikan Hilary am 20.

Die eigentliche Überraschung ist die Ausdauer des Wassers. Fast zwei Monate nach den historischen Überschwemmungen steht das Wasser immer noch dort."Es war eine Menge Regen, und es wird eine Weile dauern, bis das ganze Wasser verdunstet ist – sogar in der Wüste", so Wines weiter gegenüber CNN.

"Ich wünschte, wir wüssten genau, wie lange es dauern wird", sagte Wines und fügte hinzu, dass sie davon ausgeht, dass es bis November noch etwas Wasser geben wird. Wines hat einen Rat für Besucher, die dieses seltene Wunder sehen möchten:"Je früher, desto besser." headtopics.com

