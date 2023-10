Ausgedehnter Fassadenbrand in Wiener Wohnhaus

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:rennende Abfallbehälter haben in der Nacht auf Sonntag zu einem ausgedehnten Fassadenbrand in der Landsteinergasse in Wien-Ottakring geführt. Die Flammen reichten weit über den zweiten Stock hinaus.

Gegen 1.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte von den Hausbewohnern alarmiert, da bereits Fenster durch die Hitze geborsten bzw. gesprungen waren. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr hatte der Brand bereits auf die Fassade übergegriffen. An beiden Seiten des Hausdurchgangs breiteten sich die Flammen und heißer Rauch aus. Sofort wurde mit zwei Löschleitungen, eine straßenseitig, die andere im Innenhof, der Brand bekämpft, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Ein Bewohner erlitt laut Wiener Berufsrettung eine leichte Rauchgasvergiftung. Er musste jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

Brand verwandelt Wiener Wohnbau-Zugang in Tor zur HölleEin ausgedehnter Fassadenbrand im Eingangsbereich eines Mehrparteienwohnhauses in der Landsteinergasse musste mit zwei Löschleitungen bekämpft werden. Weiterlesen ⮕

D: Brennender Kinderwagen → Feuerwehr Hamburg rettete 10 Personen aus einem WohnhausHAMBURG (DEUTSCHLAND): Am 28. Oktober 2023 um 01.33 Uhr wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer in einem Wohnhaus am Hastedtplatz in Hamburg- Harburg alarmiert. Weiterlesen ⮕

Oö: Pensionist nach Sturz von Leiter mittels Drehleiter aus Wohnhaus in Wels-Lichtenegg transportiertWELS (OÖ): Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren Samstagnachmittag, 28. Oktober 2023, bei einer Personenrettung in einem Wohnhaus in Wels-Lichtenegg im Einsatz. Ein Pensionist stürzte bei Arbeiten von einer Leiter auf einen Balkon und zog sich dabei eine Verletzung zu. Weiterlesen ⮕

Pensionist nach Sturz von Leiter mittels Drehleiter aus Wohnhaus in Wels-Lichtenegg gerettetWELS. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren Samstagnachmittag bei einer Personenrettung in einem Wohnhaus in Wels-Lichtenegg im Einsatz. Weiterlesen ⮕

AC Wohnen feiert Dachgleiche für neues Wohnhaus in Deutsch-WagramAC Wohnen hat gemeinsam mit Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger und allen Projektbeteiligten die Dachgleiche für ein neues Wohnhaus in Deutsch-Wagram gefeiert. Das Niedrigenergiewohnhaus zeichnet sich durch ökologische Ausstattung und Nähe zum Bahnhof aus. Es entstehen 17 Wohneinheiten mit Tiefgarage und Lift, sowie ein Kosmetiksalon im Erdgeschoss. Weiterlesen ⮕

Hubschrauber im Einsatz:Schwerer Unfall: Frau von rollendem Traktoranhänger niedergestoßenDer Anhänger rollte auf ein Wohnhaus zu, die Frau versuchte, ihn aufzuhalten. Weiterlesen ⮕