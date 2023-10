Ausbau des Fernwärme-Netzes in Klosterneuburg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Auf den Straßen der Babenbergerstadt ist viel los: Neben tausenden Autos täglich machen auch Baustellen Wirbel.

Die EVN versorgt aktuell rund 500 Kundinnen und Kunden mit Naturwärme. Tendenz steigend, denn bis 2025 wird weiter ausgebaut (siehe Grafik). Zach: „Angepeilte Entwicklungsgebiete sind derzeit Richtung Weidling sowie im Industrie- und Gewerbegebiet geplant. Darüber hinaus werden laufend Verdichtungen entlang der Bestandsleitung durchgeführt.“

Der Fokus liegt derzeit darauf, die Netze Klosterneuburg und Maria Gugging zusammenzuschließen. „Hierfür werden bis 2025 noch weitere 1.400 Trassenmeter Fernwärmeleitung verlegt. Daneben wird an Anschlussverdichtungen entlang der Bestandsleitung gearbeitet. Im Zuge dessen werden laufend potenzielle Entwicklungsgebiete erhoben, um die nächsten Ausbaustufen zu planen.“ headtopics.com

Ob von der Bestandsleitung abgezweigt werden kann – und somit auch von den Haupttrassen –, „hängt von dem dahinterliegenden Anschlusspotenzial beziehungsweise der möglichen Anschlussleistung ab“, so Zach. Das Ziel der EVN sei es, „möglichst viele Abnehmer auf möglichst kurzen Leitungsstrecken zu versorgen, um somit die Leitungsverluste so gering wie möglich zu halten.“, neben beispielsweise ,kabelplus' und A1 steigt auch öGIG in den Klosterneuburger Markt ein.

Tauber: „Die Stadtgemeinde ist in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Wo die Arbeiten starten, hängt auch davon ab, für welchen Bereich die Beauftragung als Erstes erteilt wird.“ Generell sieht er einen „regelrechten Ansturm auf unsere Glasfaser-Anschlüsse“. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Klosterneuburg: Aus „Kino neu“ wird „Urania Bühne“2021 hat der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss für das Revival der 2013 stillgelegten Lichtspielstätte gefasst. Daraus entwickelt: die Idee der Kulturmeile, für die auch die Halle saniert werden soll. Weiterlesen ⮕

Tage des offenen Ateliers in KlosterneuburgMonochrome Zeichnungen zeigte Katharina Stiglitz in der Galerie Kranister. Weiterlesen ⮕

Rekordzahl von Touristen in Tulln und KlosterneuburgIn diesem Jahr wurden in Tulln und Klosterneuburg sensationelle 50.000 Touristen verzeichnet. Die Bemühungen um Radtouristen haben sich gelohnt und Langzeitangebote sorgen für gute Auslastung. Die Herkunft der Touristen hat sich seit Corona verändert, mit Österreichern als Nummer 1 in Tulln und Deutschen in Klosterneuburg. Weiterlesen ⮕

Hundeplatz für Rettungshunde in KritzendorfDer Gemeinderat von Klosterneuburg hat beschlossen, dass ein Teil des Fußballfeldes in Kritzendorf für das Training der Rettungshunde der "Österreichischen Rettungshundebrigarde - Landesgruppe Niederösterreich" genutzt werden soll. Andere Hunde und ihre Besitzer sind nicht zugelassen. Die Kosten für Anpassungsarbeiten trägt die Rettungshundebrigarde in Absprache mit der Stadtgemeinde Klosterneuburg. Weiterlesen ⮕

Hospiz St. Martin: Der Trauer Raum gebenDer Trauer begegnen: Das Hospiz St. Martin hat, in Kooperation mit dem Stift Klosterneuburg, wieder einen TrauerRaum eingerichtet: 1. bis 5. November. Weiterlesen ⮕

130 Besucher bei Premiere von „Die Zukunft liegt im Wilden Westen“„Die Zukunft liegt im Wilden Westen“ lautet der Titel der Komödie über eine Stadt mit leerer Gemeindekasse. Ähnlichkeiten mit bekannten Städten sind laut Prolog von Christine Hameseder rein zufällig. Weiterlesen ⮕